Crisci (Volvo), 'investire sulla riconversione industriale'

Per il presidente di Volvo car Italia, Michele Crisci, "non si possono solo dare incentivi, occorrono investimenti per il rilancio e la riconversione industriale della nostra componentistica, che manca completamente. Tra la cassa integrazione e gli investimenti per il futuro c'è una grande differenza, non possiamo andare avanti con la cassa integrazione. Dobbiamo pensare a fare investimenti per il futuro e a creare posti di lavoro". Crisci ne ha parlato oggi a Bari con l'amministratore delegato di Volvo cars, Jim Rowan, secondo il quale occorre investire nella formazione dei lavoratori per le tecnologie del futuro. La discussione si è svolta intorno al tema della possibile perdita di posti di lavoro con il passaggio dai motori endotermici a quelli elettrici.

Per Crisci, "quello che dice Jim dovrebbe diventare un manifesto per la politica". "Quindi - ha concluso - la cassa integrazione da un lato, con gli incentivi per la protezione dei lavoratori, va messa insieme con gli investimenti per il futuro.

Questo è un suggerimento che molti governi dovrebbero prendere in considerazione".

Oggi a Bari, Rowan e Crisci hanno inaugurato una nuova sede della concessionaria Autotrend.



