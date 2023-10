Nissan sigla una partnership con l'Università di Palermo

Nissan continua ad incrementare il rapporto con il mondo accademico avviando una collaborazione con l'Università di Palermo, allo scopo di favorire un percorso di formazione mirato alla mobilità del futuro che unisca università e azienda.

La prima occasione di incontro ufficiale tra Nissan e l'Università di Palermo ha riguardato il No Smog Mobility 2023, la rassegna siciliana dedicata alla mobilità sostenibile, giunta alla sua tredicesima edizione, iniziata presso l'ateneo palermitano nella giornata di ieri, 18 ottobre, e che si conclude in quella odierna.

Il brand giapponese, in qualità di partner ufficiale, ha aperto la manifestazione con il seminario "La mobilità del futuro", a cura di Marco Toro, presidente ed amministratore delegato di Nissan Italia, presso l'Aula Magna "Li Donni" del Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche (SEAS) dell'Università degli Studi di Palermo. Nel corso dell'evento c'è stata la partecipazione del Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Palermo, il Prof. Massimo Midiri; del direttore del Dipartimento SEAS, il Prof. Angelo Mineo, e del direttore del Dipartimento di Ingegneria, Prof. Antonio Valenza.

La sinergia con l'ateneo siciliano rientra nel programma accademico Nissan e-4U, che già coinvolge Nissan Italia e le Università italiane, e mira ad avvicinare i giovani ingegneri al settore automotive ed alle nuove tecnologie per una mobilità sostenibile, sicura e connessa.

Nello specifico, l'accordo quadro, siglato da Marco Toro - presidente e amministratore delegato di Nissan Italia, e dal Prof. Antonio Valenza, direttore del dipartimento di Ingegneria dell'Università degli studi di Palermo - prevede lo svolgimento di attività in settori di comune interesse, come quelli relativi alla mobilità, allo sviluppo sperimentale ed al trasferimento tecnologico.

Inoltre, questa partnership focalizza particolarmente l'attenzione sulla formazione teorica e sperimentale, sulla ricerca, e sull'occupazione.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA