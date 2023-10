Volkswagen apre prevendite europee per ID.4 ed ID.5 evolute

La Volkswagen apre le prevendite nel Vecchio Continente per i modelli ID.4 e ID.5 rivisti a livello di software ed infotainment: il primo è molto più veloce e vanta più funzioni, mentre il secondo sfrutta uno schermo da 12,9 pollici, un menu completamente rinnovato, e comandi vocali più precisi.

Anche l'head-up display, offerto in opzione, presenta una realtà aumentata migliore. Sempre tra gli optional, non manca un nuovo sistema audio premium Harman Kardon da 480 Watt e ben 10 altoparlanti.

Sotto pelle il motore elettrico sull'assale posteriore di nuova generazione e la batteria da 77 kWh, consentono alle ID.4 Pro e ID.5 Pro, a trazione integrale, di raggiungere una potenza di 286 CV, con una coppia che passa da 310 a 545 Nm: circa il 75% in più del modello attuale. Le varianti GTX, sempre a trazione integrale, hanno una potenza che passa a 340 CV per uno scatto da 0 a 100 km/h coperto in 5,4 secondi. Queste presentano una velocità massima che rimane fissata a 180 km/h, mentre per le varianti Pro questo valore passa da 160 a 180 km/h. Alla base della gamma rimane la ID.4 Pure spinta dal propulsore da 170 CV e capace di raggiungere una velocità massima di 160 km/h.

A livello di autonomia bisogna segnalare che le ID.4 Pro ed ID.5 Pro possono percorrere, rispettivamente, 550 e 556 km nel ciclo combinato WLTP, mentre nuova batteria da 77 kWh consente ai due modelli con trazione integrale di recuperare 178 km di autonomia in 10 minuti grazie ad una potenza di ricarica rapida passata da 135 a 175 kW.

Le versioni a trazione posteriore accettano fino a 135 kW di potenza nelle colonnine HPC, mentre la ID.4 Pure con batteria da 52 kWh ha una potenza di ricarica che passa da 110 kW a 115 kW, sempre a corrente continua.

