Più servizi targati Volvo per la ricarica pubblica

Aumenta l' offerta di servizi di ricarica pubblici per i clienti europei di Volvo, che sta introducendo una serie di nuove funzionalità, tutte fruibili tramite l'app Volvo Cars, che andranno a semplificare l'accesso al servizio, il pagamento e la ricarica rispetto al passato.

Volvo Cars ha infatti inaugurato una nuova partnership con uno dei maggiori fornitori di servizi di elettromobilità, Digital Charging Solutions, per poter offrire ai clienti un servizio ottimizzato che sarà disponibile ai clienti in Europa entro la fine di novembre.

L'iniziativa, che si avvale della piattaforma Digital Charging Solutions, semplifica la fruizione degli impianti di ricarica rapida pubblici, rendendoli più agevoli da raggiungere e da utilizzare rispetto al passato, il tutto attraverso l'app di Volvo Cars. "La nostra attenzione continua a essere rivolta ai clienti - ha dichiarato Julia Sandén, business owner charging di Volvo Cars - per comprenderne le esigenze in quanto utilizzatori di un modello Volvo completamente elettrico. E sappiamo che è per loro cruciale la certezza di poter accedere a un numero maggiore di stazioni di ricarica pubbliche rispetto al passato, attraverso un'unica app".

I proprietari degli attuali modelli Volvo a trazione completamente elettrica, come la Xc40 Recharge e la C40 Recharge, oltre ai futuri clienti della Ex90 e della Ex30, avranno la possibilità di accedere a una rete estesa con oltre mille diversi operatori di stazioni di ricarica e più di 590mila punti di ricarica pubblici in 30 paesi europei.



