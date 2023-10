Nissan Hyper Tourer, un concept di stampo premium

Si chiama Nissan Hyper Tourer il terzo concept a batteria presentato dal brand nipponico in occasione del Japan Mobility Show. Esteticamente presenta un design essenziale in cui spiccano la linea di cintura illuminata, ed i cerchi con motivo kumiko. Nel complesso, le linee sottolineano la sua aerodinamica e la fiancata rappresenta l'elemento stilistico principale capace di unire con una certa armonia la zona anteriore del veicolo con quella posteriore.



L'abitacolo sfoggia per la consolle un sistema di illuminazione con i tradizionali motivi giapponesi kumiko e koushi; mentre il pannello LED piatto nel pavimento mostra immagini del letto di un fiume e del cielo, contribuendo a creare uno spazio rilassante frutto della commistione tra natura e digitale.

Inoltre, grazie alla guida completamente autonoma, i sedili anteriori hanno la capacità di ruotare completamente sul proprio asse, in modo da trasformare lo spazio interno in un salotto. A completare l'esperienza a bordo c'è un sistema di intelligenza artificiale che monitora i segni biometrici dei passeggeri, per regolare automaticamente l'illuminazione interna e selezionare la musica più adatta per garantire a tutti il massimo comfort di viaggio.

Non manca la funzione V2X (Vehicle-to-Everything) che, mediante la batteria ad alta capacità, consente di fornire energia elettrica anche ad una casa o ad un negozio, o ad un ufficio nei viaggi personali o di lavoro. La sicurezza di marcia, infine, è garantita anche dalla trazione integrale e-4ORCE.



