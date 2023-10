Nissan è l'auto ufficiale del festival del cinema di Roma

Mancano poco meno di 2 giorni all'inizio della Festa del Cinema di Roma 2023, in programma dal 18 al 29 ottobre, dove i protagonisti arriveranno a calcare il red carpet a bordo dei crossover elettrificati Nissan, che è l'auto ufficiale della manifestazione. Gli invitati più prestigiosi, dalle star del grande schermo, passando per i registi ed i produttori, che rendono unico ed avvincente il prodotto cinematografico, potranno beneficiare del comfort sostenibile della gamma elettrificata della casa giapponese.



Una famiglia di crossover che offre soluzioni diverse per vivere l'esperienza di guida ibrida, e favorire il passaggio verso l'auto elettrica. Infatti, oltre alla Juke Hybrid, full hybrid che sfrutta al meglio la commistione tra il propulsore termico ed il comparto elettrico, al Festival del Cinema di Roma Nissan reciterà il ruolo di protagonista automotive con le Qashqai ed X-Trail E-Power, l'elettriche senza spina che sfruttano il motore termico essenzialmente come generatore, per una trazione alle ruote completamente elettrica; e con la nuova Ariya, 100% elettrica che porta la mobilità direttamente nel futuro a zero emissioni. In concomitanza con questa prestigiosa kermesse, Nissan celebra 90 anni di storia, un periodo nel quale ha proposto diversi modelli con soluzioni di mobilità differenti, fungendo da precursore nella proposta elettrica con la Leaf, per un'innovazione del brand che, ad oggi, vede nell'Ariya la massima espressione. Al punto che il crossover in questione sarà esposto nell'Auditorium Parco della Musica durante il Festiva del Cinema.

