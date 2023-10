Nissan Hyper Adventure concept digitale e sostenibile

Nissan ha creato un nuovo concept digitale, denominato Hyper Adventure, che sarà svelato, in formato digitale nel Japan Mobility Show del 25 ottobre.

Si tratta di Suv sportivo realizzato per vivere in pieno il rapporto con la natura, e dedicato a chi predilige uno stile di vita attento all'ambiente.

Infatti, consente di sfruttare la sua batteria come fonte energetica di dispositivi elettronici, ma anche per ricaricare moto d'acqua elettriche, o illuminare campeggi grazie alla tecnologia V2X.

Inoltre, con le tecnologie V2H e V2G può alimentare anche abitazioni o una comunità locale immettendo in rete l'energia non utilizzata.

Esteticamente, si contraddistingue per le ampie superfici vetrate, e per la firma luminosa a LED posteriore che va a circondare il lunotto.

La soluzione scenografica delle portiere posteriori che si aprono verso l'alto consente anche di migliorare l'accessibilità.

Caratteristiche le ruote con dei veri e propri ramponi per muoversi con disinvoltura sulla neve. L'abitacolo è particolarmente avveniristico con la strumentazione integrata nel parabrezza, mentre lo spazio a disposizione dei passeggeri è decisamente ampio. Inoltre, il sedile posteriore è in grado di ruotare di 180 gradi per essere rivolto verso il retro della vettura e favorire le attività all'aria aperta grazie anche ai gradini estensibili. Non manca un vano di carico che consente di trasportare attrezzature sportive o da campeggio. Infine, Nissan Hyper Adventure è spinto dalla trazione integrale e-4ORCE, per muoversi in piena sicurezza anche su strade innevate o nei sentieri boschivi.



