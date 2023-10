Pichetto, '2/3 di elettrico da fonti rinnovabili nel 2030'

"Il percorso delineato nel nostro Piano nazionale integrato energia e clima vede un abbandono del carbone nel breve periodo, per arrivare nel 2030 a un ribaltamento sull'energia elettrica, con due terzi prodotta da fonte rinnovabile". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, a margine dell'evento "Zero emission mediterranean 2023". "Questo significa - ha spiegato - puntare anche su geotermico e idroelettrico, dove dobbiamo recuperare ciò che abbiamo perso negli ultimi anni. L'anno scorso, rispetto allo standard ordinario, abbiamo avuto il 37% in meno".



