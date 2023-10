Kenya: a Nairobi primi bus elettrici da centro ad aeroporto

La compagnia keniana Super Metro ha annunciato che lancerà presto il primo servizio di autobus elettrici che collegheranno il centro della capitale Nairobi all'aeroporto internazionale Jomo Kenyatta.

In un comunicato apparso sui canali social della compagnia, l'azienda di trasporti ha indicato che prossimamente gli autobus "elettrici di settima generazione" effettueranno una serie di corse gratuite promozionali, ma non ha indicato la data di inizio delle operazioni.

Attualmente, il numero di veicoli elettrici presenti in Kenya rappresenta meno dell'uno per cento dei 4,4 milioni di veicoli totali immatricolati, secondo i dati del governo, che ha recentemente dichiarato di puntare al cinque per cento di tutti i veicoli immatricolati nel Paese dell'Africa orientale con motore elettrico entro il 2030.



