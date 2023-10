Askoll Eva sbarca con sharing elettrico a Cagliari

La vicentina Askoll Eva, azienda leader nel mercato della mobilità sostenibile che sviluppa, produce e commercializza e-bike ed e-scooter, nonché kit e componenti nell'area dei motori elettrici e delle batterie, ha concluso un accordo con Playcar, società con sede a Cagliari focalizzata sulla gestione dei servizi di mobilità. Playcar e Askoll Eva sarnno partner come operatori di sharing, per la fornitura di scooter elettrici che saranno dispiegati nella capoluogo sardo, dove Askoll Eva approda per la prima volta.

I modelli consegnati sono eS2 sharing 3.4, corredati dagli accessori e dai kit, il tutto per un ordine del valore di circa 60.000 euro.

Da quest'anno gli scooter sharing Askoll Eva sono utilizzati in ben 8 capoluoghi (Roma, Milano, Torino, Genova, Firenze, Bergamo, Bologna, Napoli) incentivando la mobilità sostenibile.

Adesso saliranno a quota 9 con la città di Cagliari, capoluogo della Sardegna. Askoll Eva mette così le basi anche su un'altra isola, a pochi giorni dall'accordo di fornitura dei propri scooter per un servizio di sharing nell'isola di Procida, al largo di Napoli.



