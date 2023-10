Toyota e la mobilità dei Giochi Olimpici e Paralimpici 2024

Nel corso dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024, Toyota fornirà soluzioni per consentire a tutti, atleti, funzionari, volontari, media accreditati e spettatori, di muoversi agevolmente attraverso prodotti per la mobilità individuale e di gruppo con un'attenzione particolare all'inclusività, alla sostenibilità, ed alla mobilità per tutti. Saranno circa 250 i veicoli elettrici a batteria che verranno messi a disposizione per la mobilità personale, precisamente dei C+walkS con seduta e C+walkT in piedi, con velocità massima di 6 km/h e sistema di rilevamento degli ostacoli frontali.

Quelli con seduta saranno appannaggio di atleti, organizzatori e volontari, mentre quelli in piedi saranno distribuiti al personale e ai volontari per facilitare i loro spostamenti all'interno delle sedi di Parigi 2024.

Inoltre, per le persone in sedia a rotelle, Toyota fornirà anche degli e-puller specifici: precisamente cinquanta nel villaggio degli atleti, ed altri 150 destinati alla cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici.

Complessivamente, la casa giapponese prevede di fornire 700 mezzi per la mobilità personale dell'ultimo miglio come C+walkS, C+walkT, e-puller per sedie a rotelle, 250 APM e 150 Proace accessibili alle sedie a rotelle, oltre ad altre soluzioni di mobilità. "Quando tutti sono liberi di muoversi, siamo un passo più vicini alla società inclusiva e sostenibile che Toyota si impegna a costruire - ha dichiarato Yoshihiro Nakata, presidente e Ceo di Toyota Motor Europe - vogliamo sostenere gli atleti che dedicano la loro vita allo sport e rimuovere le barriere che impediscono loro di esercitare la libertà di muoversi."

