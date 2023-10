Smart #1 con il gancio di traino espande i confini degli EV

Da poco sul mercato, la smart #1, che offre ai clienti del brand una dimensione diversa per vivere la mobilità elettrica, propone un accessorio interessante, un partabiciclette specifico per la vettura, realizzato in collaborazione con Thok e-bikes, un marchio dedito alla produzione di bici a pedalata assistita dalle grandi performance. L’oggetto in questione si monta sul gancio di traino che può essere fornito in opzione sul Suv smart #1, che ha una capacità di traino di 1.600 kg, e riesce a trasportare un carico verticale superiore ai 70 kg.

Tradotto, due biciclette possono essere trasportate tranquillamente, anche quelle specialistiche e a pedalata assistita. Infatti, una volta sistemate due e-bike della Thok sul portabici, abbiamo avuto modo di lasciare la strada avventurandoci su un leggero sterrato, per comprendere come un’auto elettrica moderna sia una vettura da vivere a 360° gradi anche nell’outdoor, e non necessariamente un mezzo destinato ad un utilizzo prettamente urbano. Così, partendo nei pressi dell’autodromo di Vallelunga, in un punto prestabilito, c’è stata una vera e propria staffetta dall’auto all’ e-bike della Thok, per scoprire la mobilità elettrica assistita sulle due ruote in un tracciato che ci ha condotto a Calcata, località nota per aver fornito ospitalità ad importanti set cinematografici.

L’elettrico, che sulla smart #1 offre ben 428 CV per la versione Barbus, ed un’autonomia che arriva 440 km nel ciclo WLTP, sulle e-bike della Thok consente di avere quel supporto capace di alleggerire lo sforzo nei tratti di salita più impervi, in modo che anche i ciclisti della domenica possano avventurarsi in off-road senza remore e percorrere distanze che, altrimenti, non avrebbero mai percorso. È un modo nuovo di vivere la bici, così come la smart #1 rappresenta un modo nuovo di vivere l’automobile: offrendo un ampio abitacolo pur conservando dimensioni compatte (è lunga 4,27 metri); un display da 12,8 pollici da cui gestire praticamente ogni funzione della vettura; ed una guida silenziosa e confortevole in ogni situazione.

“Non poteva esserci una combinazione migliore – afferma Lucio Tropea, ceo di smart Italia – per evidenziare le opportunità offerte dalla nostra smart #1 a tutti coloro che aspettano con impazienza il weekend per allentare le tensioni e dedicarsi alla propria passione per l’outdoor. Il mondo di smart e quello delle e-bike rappresentano un concetto di mobilità senza soluzione di continuità che si realizza e si completa perfettamente nel tempo libero. Per questo, voglio ringraziare gli amici di Thok e-bikes che hanno accettato di vivere questa bellissima esperienza insieme a noi”.

