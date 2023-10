Porsche 'dalle corse alla produzione' rispettando l'ambiente

Come è già accaduto fin dagli albori dello sviluppo delle automobili, lo sport è uno dei fattori che può dare il maggiore contributo al progresso tecnologico.

Una funzione di catalizzatore dell'innovazione, questa, che non sta venendo meno nell'attuale fase di 'semplificazione' dei veicoli da competizione, conseguente all'elettrificazione. "A prima vista le corse e la sostenibilità sembrerebbero essere contraddittorie - h recentemente detto in un intervista Uwe Brettel responsabile special affairs e business development di Porsche Motorsport - ma per me non c'è contrapposizione.

Credo che lo sport debba essere sempre parte integrante della società e non fine a se stesso". "Tuttavia, lo stato di deterioramento del nostro ecosistema, già chiaramente visibile nei cambiamenti climatici causati dall'uomo, richiede un costante ripensamento. Puntare su una maggiore sostenibilità è però un'opportunità per Porsche Motorsport, poiché possiamo dare un contributo significativo alla causa sviluppando soluzioni innovative, tecniche e organizzative".

Brettel ha sottolineato che "le nostre misure stanno già dando i loro frutti e Porsche Motorsport ha ricevuto il sigillo ambientale a tre stelle FIA nel 2022. Sono convinto che in futuro le attività dei clienti piloti, oltre che delle nostre squadre, potrà essere sviluppata sia con l'elettricità che con i carburanti da energie rinnovabili.

Nell'ambito della nostra offensiva strategica nel motorsport Porsche ha formato un team inter dipartimentale in cui gli esperti del sistema di gestione ambientale ed energetico forniscono una preziosa esperienza nel campo della sostenibilità.

"Lavoriamo inoltre a stretto contatto con la gestione strategica della sostenibilità - ha spiegato Brettel - ma anche con lo sviluppo dei veicoli di produzione e con vari dipartimenti per ridurre l'impatto ambientale delle varie discipline degli sport motoristici. Siamo consapevoli che, in questo momento, siamo all'inizio di una trasformazione".

L'attenzione di Porsche Motorsport è rivolta alla riduzione continua delle emissioni, dell'energia, delle sostanze inquinanti, dei rifiuti o del consumo di acqua che influiscono sul clima.

"Stiamo svolgendo un lavoro pionieristico. E lo facciamo concentrandoci sull'intera catena del valore di Porsche Motorsport. Per raggiungere questo obiettivo, abbiamo individuato tre campi d'azione: le infrastrutture delle attivitàsportive; le stesse auto da corsa; infine lo svolgimento dei campionati importanti come Porsche Mobil 1 Supercup o Formula E. D'altra parte, la FIA ha anche pubblicato una strategia ambientale che funge da guida".

Per il responsabile special affairs e business development di Porsche Motorsport, queste nuove attività devono "restare fedeli al motto 'dalle corse alla produzione in serie'. Nelle nostre auto da corsa, ad esempio, esiste un potenziale di miglioramento con l'uso di materiali innovativi nella carrozzeria".

"Si possono utilizzare biofibre o materie prime rinnovabili come lino o carbonio riciclato, in combinazione con resine sostenibili. Anche i pneumatici da corsa possono essere realizzati anche con materie prime di origine biologica. Ma affinché ciò venga implementato, dobbiamo coordinarci adeguatamente con i nostri fornitori".

Brettel ha anche svelato alcuni segreti di ciò che avviene, per tutelare l'ambiente, dentro ai box: "abbiamo fissato nostre norme ambientali per le competizioni cominciando dalla Porsche Mobil 1 Supercup".

Ad esempio, forniamo fontanelle di acqua potabile per evitare l'uso di bottiglie di plastica. Inoltre ci sono contenitori speciali per le sostanze pericolose, in modo che alcune, come i carburanti, non possano in nessun caso contaminare l'ambiente".



