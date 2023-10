MG Cyberster in Cina a un prezzo super

Secondo carnewschina.com, il costo della nuova MG Cyberster, scoperta a batteria del brand, si annuncia molto competitivo in Cina, con la variante top di gamma che potrebbe essere proposta all'equivalente di 46.220 euro.

Circa 30.000 euro in meno rispetto al prezzo previsto per il Regno Unito. Le notizie ufficiali sui prezzi arriveranno al Guangzhou Auto Show, previsto per il mese di novembre. Intanto la vettura, che in Cina si appresta a debuttare sul mercato, avrà due varianti a trazione posteriore, con potenza, rispettivamente, di 231 e 250 kW, e batterie dalla capacità diversa, da 64 kWh per la prima e da 77 kWh per la seconda, a cui corrispondono autonomie di 501 e 580 km. La versione AWD avrà la stessa batteria da 77 kWh, ma vedrà l'autonomia scendere intorno ai 520/530 km, sempre secondo carnewschina.com, che stima un tempo di ricarica di 30 minuti per recuperare dal 20 al 80% dell'autonomia con corrente continua. Il design è quello già svelato, contraddistinto da una linea affilata, e dalle portiere che si aprono verso l'alto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA