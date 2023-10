Gualtieri, 'a Roma flotta bus rinnovata, più km di percorrenza'

"Ci siamo messi al lavoro dal primo giorno sulle emergenze: trasporti e rifiuti. Non si era investito da tanti anni sulla manutenzione. Noi invece abbiamo avviato il più grande ciclo di investimenti sul tpl degli ultimi decenni". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri intervistato da Maria Latella su SkyTg24, nell'ambito delle celebrazioni 'Sky 20 anni'. "Sugli autobus - ha detto - non siamo a livello di perfezione, però stiamo rinnovando tutta la flotta. Ogni anno arrivano autobus nuovi, si paga col tap and go come nelle grandi capitali Ue. Su tutti i bus di Roma basta passare la carta di credito: era doveroso farlo. Siamo passati da 17 bus in fiamme l'anno, un numero disonorevole, a 2 l'anno scorso e zero ancora quest'anno, proprio perché la flotta si rinnova". I bus, ha aggiunto, "iniziano a passare un po' di più. Quando siamo arrivati percorrevano 85 milioni di km l'anno, ora siamo a 93. Col nuovo contratto di servizio andremo a 96 e aumenteremo la distanza di 1 milione l'anno. Ora arriveranno anche i 400 bus elettrici del Pnrr". Rispetto alla metro "ho trovato una situazione disastrosa e indecente. Mettere il tap and go si può fare in qualche mese: per la metro devastata ci vogliono anni. Stiamo cambiando ogni notte 50 metri di binari della metro A. Per dirigere Atac ho preso Zorzan, il dirigente più bravo d'Italia. Nel corso di questa consiliatura Roma avrà cambiato il volto del trasporto: non siamo ancora a livello ottimale. Ma servono gli investimenti, noi li stiamo facendo.

Nessun sindaco lo fa perché dice 'lo farà il prossimo', noi invece lo stiamo facendo". Gualtieri ha parlato anche della gestione dei rifiuti: "400 dipendenti dell'Ama che non potevano andare in strada ora stanno tornando in strada e tante persone le stanno assumendo. A maggio abbiamo avuto un problema per una truffa legata alla manutenzione. Il nuovo dg di Ama, Filippi, sta lavorando molto bene, e la situazione sta migliorando. Non è assolutamente al livello che vogliamo, ma è una ripresa costante". Lo sarà, ha concluso Gualtieri, "quando ci saranno gli impianti. Alla fine della consiliatura Roma sarà una città normale, con il termovalorizzatore, il biodigestore, quello che hanno tutte le città del mondo".



