Ginevra-Doha in elettrico, 8.000 km con due VW ID.Buzz

In occasione dell'imminente apertura del Gims 2023, l'edizione di Doha del Salone di Ginevra in programma dal 5 al 14 ottobre, il Ceo della Rinspeed, Frank M.

Rinderknecht, e il pilota Rainer Zietlow hanno compiuto un viaggio di 8.000 km dalla cittadina svizzera a quella del Qatar, alla guida di due Volkswagen elettrici ID.Buzz.

Partiti dal Lago Lemano il 28 agosto, sono giunti a destinazione nella metropoli sul Golfo Persico il 30 settembre, dopo aver attraversato a zero emissioni e senza alcun tipo di assistenza speciale 12 Paesi, in quello che è stato battezzato il Tour d'Excellence del Ginevra International Motor Show (Gims).

I due VW ID.Buzz, personalizzati con i colori della manifestazione, hanno tra l'altro attraversato i Balcani, la Grecia, la Turchia, la Giordania e l'Arabia Saudita. Per rifornirsi lungo il percorso gli equipaggi hanno dovuto ricorrere a 26 differenti app per smartphone, collegate ai fornitori locali di energia.

Tra le numerose difficoltà riscontrate, Rinderknecht ha evidenziato: "Abbiamo anche dovuto affrontare il fatto che in Giordania, ad esempio, la maggior parte dei veicoli elettrici proviene dalla Cina e utilizza lo standard di ricarica GB/T, che è incompatibile con il nostro standard europeo di tipo 2. In Arabia Saudita, in particolare, la rete di punti di ricarica è ancora inesistente, con pochissime eccezioni".

Al termine del tour Rainer Zietlow ha sottolineato che "sebbene richieda molto tempo, questo approccio ha sottolineato la fattibilità dei viaggi con veicoli elettrici in diverse regioni e ci ha anche permesso di incontrare persone locali che erano tanto curiose quanto felici di aiutarci a ricaricare".

