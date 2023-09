E-bike Mont Blanc, sistemato tratto Col de la Seigne-Lago Combal

Iniziati nell'agosto scorso, si sono conclusi gli interventi sul tratto Col de la Seigne - Lago Combal: procedono come da programma i lavori di realizzazione del percorso E-bike in Val Veny nell'ambito di 'E-bike Mont-Blanc'. Il progetto, cofinanziato dal Programma Interreg Alcotra Italia-Francia 2021-2027, vede capofila il Comune di Courmayeur e partner il Dipartimento trasporti e mobilità sostenibile della Regione Valle d'Aosta e la Communauté des communes de la vallée de Chamonix Mont-Blanc (Francia).

E-bike Mont-Blanc ha l'obiettivo di valorizzare in modo sostenibile il patrimonio naturale e culturale del Monte Bianco attraverso la promozione e la gestione integrata e transfrontaliera della pratica ricreativa e turistica della e-bike.

Contestualmente procedono gli interventi di competenza dell'amministrazione regionale che insistono sulla porzione di sentieristica pedonale legata al Tour du Mont Blanc.

Nell'ambito del progetto E-bike Mont Blanc il miglioramento e potenziamento dell'offerta di itinerari per e-bike procede attraverso due indirizzi: da una parte l'adeguamento dei sentieri attuali per ridurre le interferenze con i 'randonneur' e dall'altra attraverso la realizzazione dei nuovi tratti di percorso che daranno vita ad un itinerario complessivo su ogni versante del Massiccio, finalizzato alla futura realizzazione di un Tour du Mont-Blanc in e-bike.

L'importo complessivo del progetto Alcotra 2021-2027 E-bike Mont Blanc ammonta a 929.215 euro. Il finanziamento di cui beneficia Courmayeur è di 424.387 euro.



