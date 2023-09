Auto elettriche nel 2023, +57% negli Usa, +82% in Cina

Lo Smart Mobility Report 2023 del Politecnico di Milano e di GasGas sulla diffusione delle auto elettriche nel mondo, presentato oggi, mostra una crescita del mercato delle auto elettriche, con un +57% in Usa, + 82% in Cina, +13% in Europa. La Germania guida l'Europa (+27%), e l'Italia appare in crescita, anche se sotto la media continentale.

Fra le barriere che in questo momento rallentano la diffusione delle auto elettriche, prima fra tutte c'è la mancanza di capillarità sul territorio dei punti di ricarica. Le infrastrutture di ricarica secondo il campione intervistato dovrebbero svilupparsi maggiormente nei punti di interesse, come centri commerciali o cinema, oltre che sulla rete autostradale e nelle strade urbane.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA