Dacia, le Gpl preferite dagli italiani

Dacia ha sfruttato, da subito, tutte le potenzialità di un carburante come il Gpl, che è presente da anni sul mercato ed è ancora una soluzione ecologica ed attuale, per chi percorre tanta strada. Infatti, offre il risparmio tipico dei motori alimentati a gasolio, a fronte di emissioni di Co2 e polvere sottili inferiori. Presente nella gamma del brand dal 2010, oggi questa tecnologia garantita 3 anni o 100.000 km, premia la lungimiranza di un costruttore che ha saputo guardare oltre l'elettrificazione. Non a caso i dati Unrae parlano chiaro, con due Dacia in vetta alle classifiche di vendita tra le auto a Gpl in Italia nel mese di agosto 2023: vale a dire la Sandero e la Duster.



Mentre nel periodo che va da gennaio ad agosto, sono ben 3 le vetture del marchio presenti nella top ten della graduatoria relativa alle immatricolazioni di auto a doppia alimentazione benzina/Gpl. Infatti, la Jogger, al settimo posto, si aggiunge a Sandero e Duster, che sono stabili, sempre in prima e seconda posizione. A testimonianza di quanto il mercato italiano sia ricettivo verso le vetture a Gpl, si nota una crescita della quota di quest'ultime passata dall'8,5% al 9% dal periodo compreso tra gennaio ed agosto 2022, allo stesso arco temporale del 2023. Inoltre, tra le 94562 vetture immatricolate in questi 8 mesi del 2023, 39.232 sono a marchio Dacia, il che sottolinea ulteriormente il vantaggio offerto da una gamma completa con ben 3 modelli, di cui uno proposto in due configurazioni.

