Dacia Jogger Eco-G, tutta la versatilità del Gpl

Tra le proposte a Gpl di casa Dacia, la Jogger Eco-G promette di accontentare una vasta schiera di automobilisti, grazie ad un corpo vettura compatto che strizza l'occhio alle station wagon rialzate e, in parte, ai Suv. Le misure parlano chiaro: lunga 4,55 metri, larga 1,78 metri ed alta 1,63 metri, risulta pratica anche nel traffico ma promette un abitacolo spazioso, in virtù del passo generoso di 2,9 metri.

Il bagagliaio è uno dei suoi punti forti per la capacità di carico che arriva fino 2.094 litri e, normalmente è di 708 dm3 per la variante a 5 posti.

Volendo, c'è la versione con 7 posti che sfrutta 2 sedute aggiuntive, offrendo una poliedricità d'utilizzo unica nel suo genere in questo segmento di mercato.

Ma la Jogger a doppia alimentazione benzina/Gpl è anche la prova tangibile della versatilità del 1.0 turbo a 3 cilindri da 100 CV con impianto a Gpl, che sfrutta un serbatoio toroidale da 40 litri. Infatti, forte del peso dell'auto di appena 1.200 kg, questo propulsore compatto e potente offre un buono spunto e consumi ridotti, visto che il valore dichiarato è di 7,6l/100 km viaggiando a Gpl, carburante dal costo notevolmente inferiore alla benzina.



Tutto questo a fronte di emissioni di Co2 di appena 118 g/km.

Attualmente, la ricca variante Extreme Up, con una dotazione che annovera le barre sul tetto, il climatizzatore automatico, la telecamera posteriore, il blind spot warming, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, ed il media nav con schermo da 8 pollici, è proposta ad un costo di 22.000 euro.

