A Catania bus 'full electric' all'Amts per mobilità a zero emissioni

Il Comune di Catania ha presentato alcuni modelli dei nuovi 18 bus "full electric" che, uniti agli altri già in circolazione sulle strade urbane, vanno a comporre una flotta di 36 vetture elettriche. L'Azienda ha schierato in piazza Federico II di Svevia una decina tra bus lunghi (12 metri) della "Solaris" e corti (8 metri) della "Karsan" acquistati con fondi Pon Metro da Amts in qualità di soggetto attuatore. Hanno un'autonomia di 250 chilometri e si ricaricano in circa 4 ore. A queste vetture si aggiungeranno altri 130 bus totalmente elettrici che saranno acquistati con i Fondi Pnrr già a partire da fine anno e scaglionati fino al 2026.

"Oggi questa presentazione è più che simbolica - ha detto il vicesindaco con delega alla Mobilità Paolo La Greca - poiché stiamo confermando quanto l'amministrazione comunale porta avanti tra le sue sfide, ovvero una mobilità diversa e sempre più sostenibile, a zero emissioni e in una città sempre più a misura d'uomo, con piazze e aree pedonali dove vedremo sempre meno auto private".

"Questi nuovi mezzi - ha affermato l'assessore alle Politiche comunitarie Sergio Parisi - sono l'ulteriore dimostrazione di come stiamo utilizzando bene i fondi comunitari e di come stiamo attuando un vero gioco di squadra messo già in campo con la precedente amministrazione e che sta proseguendo con l'attuale e con Amts. Rendere l'Azienda partecipata soggetto attuatore ci ha fatto accelerare molto la tempistica e abbiamo infatti raggiunto i target fissati dall'Agenzia per la coesione territoriale".





