Nissan regala 10000 km di ricariche per le elettriche

Nissan lavora attivamente per favorire la transizione energetica nel mondo dell'automotive verso le auto full electric e propone un programma chiamato 10.000 km free EV NISSAN.

Si tratta di una formula dedicata a chi effettua l'acquisto di un veicolo elettrico del brand, vale a dire la Ariya, la Leaf o l'e-Townstar, entro il 31 marzo 2024.

Infatti, agli acquirenti in questione è riservata la possibilità di accedere a ricariche gratuite nei 12 mesi successivi all'immatricolazione, per un totale di 10.000 km di percorrenza, una soluzione che favorisce un risparmio di circa 1.000 euro in un anno.

Un vantaggio che si aggiunge alla Wallbox Pulsar Plus compresa nel prezzo, che rende più facile la ricarica domestica, e che può essere integrata con il Powerboost, che permette di modulare la corrente destinata alla ricarica della vettura, in base ai consumi domestici.

Nello specifico, i clienti riceveranno un voucher con credito di 160kWh al mese, da utilizzare presso le infrastrutture di ricarica pubblica di Enel X, utilizzando l'app Enel X Way, che permette anche di prenotare gratuitamente le stazioni di ricarica e monitorare lo stato della ricarica comodamente dallo smartphone.



