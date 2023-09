Arval: con guida sostenibile 1 su 4 risparmia sino 120 euro

I programmi di bonus legati allo stile di guida proposti dalle aziende di noleggio a lungo termine possono contribuire in maniera considerevole a migliorare la sicurezza sulle nostre strade e a contenere l'impatto sull'ambiente delle emissioni da mobilità, instradando automobilisti e conducenti verso una guida più 'responsabile'.

E' questo, in sintesi, il quadro chiaro che emerge a sei mesi dal lancio del programma Arval Driving Rewards. Dall'analisi dei dati raccolti dal centro studi della multinazionale del Gruppo BNP Paribas, che in Italia conta oltre 70.000 clienti e dispone di una flotta di oltre 247.000 veicoli, emergono dati estremamente interessanti. Il 25% degli automobilisti che hanno un'auto a noleggio a lungo termine e che aderiscono all'iniziativa premi lanciata a novembre 2022, infatti, hanno totalizzato un punteggio "Safety score" valido per sconti sul canone. Di più, circa il 50% del totale ha raggiunto un 'Eco Score' in linea con una guida eco-sostenibile.

Insomma, una guida attenta agli altri e a consumi ed emissioni contribuisce a rendere le nostre strade più sicure e a sostenere la lotta al cambiamento climatico ma può anche aiutare fattivamente a risparmiare. Permette, infatti, di contenere in maniera anche considerevole le spese relative al carburante e per chi utilizza veicoli Arval anche di risparmiare sino a 120 euro l'anno sul canone, grazie appunto al programma Driving Rewards.

Per la Filiale guidata da Dario Casiraghi si tratta dell'ennesimo successo nel solco della strategia di Gruppo che, attraverso il piano strategico quinquennale Arval Beyond lanciato nel 2020, punta entro il 2025 a registrare per la propria flotta globale di 1,6 milioni di veicoli una riduzione del 10% dei sinistri e del 35% di emissioni di CO2.

Al riguardo, dalla sede di Milano, sottolineano come per i player del settore noleggio a lungo termine sia "fondamentale contribuire ad accrescere la consapevolezza e la cultura dei propri clienti e driver sulla sicurezza e sulla sostenibilità ambientale, temi che richiedono un costante impegno individuale e collettivo". Il programma premio gratuito Arval, lanciato sei mesi fa, contribuisce a questo scopo in maniera anche educativa. Per parteciparvi, i clienti della Filiale italiana della multinazionale di Rueil-Malmaison devono richiedere per la propria auto una 'scatola nera' che valuta in tempo reale lo stile di guida del guidatore: più è sicuro ed ecoresponsabile, più punti si conquistano, più ci si avvicina alla soglia per il bonus di sconto sino a 120 euro l'anno. Chi non raggiunge tali valori e vuole migliorare la propria 'classifica' può richiedere dei pacchetti di consigli e suggerimenti utili a migliorare concretamente il proprio stile di guida.

Come già sottolineato in occasione del lancio commerciale dell'iniziativa da Dario Casiraghi, direttore generale di Arval Italia, questo programma premi punta a "stimolare i nostri clienti sull'importanza di guidare in modo attento e sicuro ma anche a sensibilizzarli sull'attenzione che oggi deve essere rivolta a temi importanti quali il climate change e il riscaldamento globale, che richiedono un impegno collettivo, che non può prescindere da quello individuale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA