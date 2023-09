Aggiudicata a Solaris Italia gara Tper per 130 bus a idrogeno

Si è conclusa con l'aggiudicazione a Solaris Italia la procedura di gara bandita da Tper, lo scorso marzo, per l'acquisto degli autobus a idrogeno previsti per il bacino di Bologna nell'ambito del progetto che l'azienda, in accordo con il Comune, la Città Metropolitana di Bologna e l'agenzia per la mobilità Srm, sta mettendo in campo per rispettare l'obiettivo della neutralità carbonica per il 2030.

Oltre che a Bologna, Tper utilizzerà i bus a idrogeno anche a Ferrara Nel dettaglio, spiega la stessa Tper "il contratto d'appalto ha un valore di 130,39 milioni ed è riferito all'acquisto di 130 autobus di 12 metri a celle di combustibile a idrogeno, inclusi i ricambi per tutto il ciclo di vita dei mezzi. E', inoltre, prevista un'opzione che potrà consentire l'acquisto di ulteriori 140 mezzi".

I 130 bus a idrogeno sono previsti in servizio a Bologna e Ferrara entro il 2026; il loro acquisto è finanziato con risorse del Pnrr. La fornitura avverrà in più fasi: il primo lotto di 37 unità (34 bus a Bologna e 3 a Ferrara) sarà consegnato già entro il 2024 e la restante parte entro giugno 2026.



