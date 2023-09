Settimana mobilità, Arval: Ev e ibride guidano sostenibilità

Con l'ambizione di raggiungere 700.000 veicoli elettrificati (elettrici e ibridi plug-in) entro il 2025 su un totale di 2 milioni di veicoli in flotta, Arval guida la transizione verso una mobilità più pulita. Una leadership confermata anche in Italia, dove la multinazionale del Gruppo BNP Paribas gestisce oltre 247.000 veicoli, vanta più di 70.000 clienti, tra privati, partite iva, piccole e medie imprese fino alle aziende anche di grandi dimensioni.

Le responsabilità economica, sociale, civica e ambientale sono i quattro pilastri su cui si fonda l'azione globale di Arval, che ha come motto "La vita è un viaggio fatto di viaggi" e come obiettivo "Migliorare la vita delle persone attraverso viaggi personalizzati e sostenibili". Un'azione che va ben oltre il concetto di mobilità, come dimostrano i progetti "1 Million hours 2 help" e "1 Electrified Vehicles = 1 Tree".

Il primo, infatti, è il programma dedicato ai collaboratori Arval che ha l'obiettivo di impegnarsi a favore di una società più inclusiva e sostenibile. Questa iniziativa di solidarietà globale consente a tutti i dipendenti di Arval di partecipare a iniziative di volontariato e solidarietà durante l'orario di lavoro. A partire dal suo lancio, gli 8.000 collaboratori Arval in tutto il mondo hanno dimostrato il loro impegno totalizzando oltre 32.000 ore di volontariato.

Il secondo progetto, "1 Electrified Vehicles = 1 Tree", è invece incentrato sulla tutela dell'ambiente e delle biodiversità, e prevede per ogni veicolo ibrido plug-in o elettrico noleggiato un albero piantato in una località all'interno dello stesso Paese in cui il veicolo è consegnato, Italia compresa.

Proprio lo sviluppo della mobilità green è uno dei fulcri dell'azione di Arval anche nella nostra Penisola, dove la Filiale della multinazionale di Rueil-Malmaison, specializzata nel noleggio auto a lungo termine e in soluzioni di mobilità innovative e sostenibili, punta a ritagliarsi un ruolo da protagonista anche con la realizzazione di accordi e progetti specifici per favorire il ricorso a una mobilità più ecologica.

Tra i tanti, da citare, da ultimo, il lancio di una Energy Card, una carta che permette agli utilizzatori di veicoli elettrificati Arval di fare il pieno alla spina in maniera semplice, veloce e senza complicazioni di sorta, in un network europeo di 300.000 colonnine. Una carta abbinata a un'app che, con pochi "tap", aiuta l'automobilista a trovare con il proprio smartphone il punto di ricarica libero più vicino.

Con oltre 45.000 veicoli elettrici e ibridi sui 247.658 complessivi a fine 2022, per una quota in crescita del 38% rispetto alla flotta 2021, Arval Italia contribuisce, inoltre, fattivamente al raggiungimento degli obiettivi della strategia di Gruppo che entro il 2025 prevede una riduzione del 35% della media di CO2 al chilometro per veicolo emessa dalla propria flotta.

Target globali e locali che si integrano perfettamente con il tema del risparmio energetico che è al centro della Settimana della mobilità sostenibile 2023, appena cominciata. "La diffusione di una mobilità sempre più sostenibile è un pilastro della nostra attività - sottolinea Dario Casiraghi, Direttore Generale di Arval Italia -, nel contesto degli obiettivi ambiziosi previsti dal nostro piano strategico globale. Abbiamo quindi la volontà di trovare soluzioni vincenti e innovative per agevolare questo processo. La nostra intenzione è quella di agire con proattività verso i nostri clienti attraverso la consulenza sulle tematiche legate ai processi di transizione energetica e rispondendo con iniziative concrete alle loro esigenze e a quelle di tutti i nostri driver, che devono poter usufruire di un'esperienza smart, accessibile ed efficace".

