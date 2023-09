Italiani scettici sull'auto elettrica, ci crede solo il 12%

Gli italiani sono i più scettici fra gli europei rispetto all'auto elettrica: solo il 12% ritiene che sarà il futuro della mobilità urbana, contro una media europea del 68%. Lo rivela una indagine commissionata dalla app di mobilità Freenow in 8 paesi europei (Austria, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Polonia, Spagna e Regno Unito), e presentata in occasione della Settimana europea della mobilità, da 16 al 22 settembre.

Secondo il sondaggio, condotto salla società Kantar, più di due terzi degli europei (68%) ritiene che l'auto elettrica sarà il futuro della mobilità urbana. Si distinguono in particolare l'Irlanda (76%) e la Spagna (75%), mentre gli intervistati tedeschi, austriaci (13% ciascuno) e italiani (12%) sono più scettici rispetto agli altri Paesi.



