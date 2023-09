Settimana europea della mobilità per incentivare bus e bici

Da sabato 16 settembre a venerdì 22circa 3.000 città da 50 paesi in tutto il mondo celebreranno la Settimana europea della mobilità, che vuole incentivare la popolazione a camminare, andare in bicicletta e sui mezzi pubblici o usare altre soluzioni di trasporto green. Le celebrazioni culmineranno nella Giornata mondiale senza auto, venerdì 22 settembre o un altro giorno nella settimana, quando i centri urbani saranno riservati a pedoni e ciclist. In Italia, Legambiente dedica alla Settimana Europea della mobilità due iniziative. La "LEZs o Low Emission Zones" prenderà avvio nei prossimi giorni nelle città di Torino, Roma, Bologna, Milano e Napoli, per chiedere alle amministrazioni locali di adottare immediatamente "Zone a Basse Emissioni" e "Città 30" (cioè col limite di velocità a 30 km all'ora). Il 20 settembre in 33 città Legambiente organizzerà la tredicesima edizione di "Giretto d'Italia - bike to work 2023", che premia il Comune che, tra le 7.00 e le 10.00 del mattino, avrà totalizzato il maggior numero di spostamenti tramite mezzi di mobilità sostenibile. La Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (Fiab) propone centinaia di eventi locali e nazionali. Fra questi #CarFreeWeek, la sfida che invita a muoversi per una intera settimana senza mai usare l'auto privata; #ParkingDay il 16 e 17 settembre, con la conversione temporale dei parcheggi in spazi dedicati alla socialità; Sportcity Day il 17 settembre, con il patrocinio Fiab e la possibilità di praticare nei parchi di 140 città oltre 60 sport; #BikeToWorkDay, venerdì 22 settembre, la decima edizione della Giornata Nazionale giornata del Bike To Work, in cui provare a compiere in bicicletta il tragitto casa-lavoro.



