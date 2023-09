Toyota svela il piano di sviluppo per le batterie

Toyota ha annunciato che i suoi veicoli a batteria di prossima generazione, quindi totalmente elettrici, entreranno in produzione nel 2026. Come si evince da quanto dichiarato da Takero Kato, presidente della Toyota BEV Factory, 1,7 milioni dei 3,5 milioni di auto elettriche che la casa giapponese prevede di vendere entro il 2030 saranno modelli di nuova generazione. Si tratta di mezzi che verranno progettati e costruiti in modo innovativo, e potranno sfruttare nuove batterie, come annunciato di recente nel corso un workshop su questa tecnologia. La batteria Performance agli ioni di litio aumenterà l'autonomia delle auto elettriche dal 2026 fino ed oltre gli 800 km, riducendo i costi del 20%, ed abbassando il tempo di ricarica alle colonnine a corrente continua in appena 20 minuti o meno per recuperare dal 10 all'80% dell'energia. La batteria a litio ferro fosfato, invece, prevista per il 2026-27 è pensata per favorire la diffusione delle auto elettriche, grazie ad una riduzione dei costi del 40% rispetto ai pacchi batteria attuali, e ad un aumento dell'autonomia del 20%, con tempi di ricarica rapida di circa 30 minuti per passare dal 10 all'80% della carica. Non manca nelle proposte Toyota una batteria ad alte prestazioni, prevista per il 2027-28, che sfrutta la chimica degli ioni di litio e un catodo ad alto tenore di nichel per ottenere maggiori progressi e aumentare ulteriormente l'autonomia fino a oltre 1000 km. Questa promette una riduzione del 10% del costo ed un tempo di ricarica rapida di 20 minuti per passare dal 10 all'80% di energia. Infine, le batterie allo stato solido, con un elettrolita solido, potrebbero essere pronte per l'uso commerciale entro il 2027-28, o perlomeno questo è l'obiettivo del brand.

E' inoltre è già in fase di sviluppo una batteria allo stato solido agli ioni di litio con specifiche ancora più elevate. Chiaramente, l'evoluzione delle batterie va di pari passo con l'evoluzione dell'aerodinamica, per cui Toyota sta sviluppando anche una tecnologia per avere batterie sempre più piatte: oggi il pacco batteria del bZ4X, compreso il case, è alto circa 150 mm, e il brand giapponese prevede di ridurre l'altezza della batteria a 120 mm e addirittura a 100 mm nel caso di veicoli sportivi ad alte prestazioni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA