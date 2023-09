Roma Eco Race al via sabato 16 settembre

Scatterà nel pomeriggio di sabato 16 settembre la 1° edizione della Roma Eco Race, che si svolgerà lungo un percorso che dalla città eterna porterà i concorrenti nel territorio dei Castelli Romani prima di fare ritorno nella capitale.

Si tratta di una gara di regolarità su strada con 5 prove a media, aperta a tutti, e riservata ai soli veicoli ecologici .

Il ritrovo è fissato alle 10.30 presso il club Solum Roma in via Appia Antica e, dopo le verifiche tecniche, dalle 16.30 gli equipaggi potranno partire ad un minuto di distanza l'uno dall'altro alla volta di Frascati.

In seguito la carovana raggiungerà la vallata dei Pratoni del Vivaro, quindi si dirigerà sui Colli Albani, per poi terminare la prima giornata di gara a Castel Gandolfo.

La domenica i veicoli ripartiranno in direzione Albano Laziale per il taglio del traguardo, e si sposteranno a Roma in via Appia Antica per il pranzo e la cerimonia di premiazione.

La competizione, frutto della partnership organizzativa composta da Automobile Club Roma e Punto Gas, consente di acquisire punti validi per il Trofeo dedicato alle energie alternative Green Challenge Cup di Aci Sport ed è annoverata tra le Mobility Action della European Mobility Week.

Nello specifico, gli equipaggi guideranno sia mezzi di serie che prototipi regolarmente immatricolati, ed utilizzeranno propulsioni e carburanti a basso impatto ambientale: quindi spazio per auto elettriche, ibride, a GPL, a metano ed a biometano.

