I vantaggi della gamma Dacia a Gpl

Il brand Dacia, forte di un rapporto qualità/prezzo da riferimento, abbraccia il discorso sulla sostenibilità anche attraverso un'offerta che propone motorizzazioni ECO-G, a doppia alimentazione, benzina/Gpl, su tutti i modelli a motore termico in gamma.





Si tratta di una tecnologia che sfrutta un carburante pulito, il quale proviene soprattutto dall'estrazione del gas naturale, non è tossico e non contiene piombo né benzene. Inoltre, il vantaggio cliente per ogni pieno è del 40% rispetto ad un rifornimento di benzina, e varia da 4 a 5 euro ogni 100 km; e le stazioni di rifornimento sono distribuite in modo capillare su tutto il territorio europeo, come testimoniano i circa 35.000 punti di approvvigionamento dislocati nel Vecchio Continente, di cui 4.500 in Italia.

La crescita delle proposte a Gpl di Dacia è costante da 2009, al punto che il marchio è divenuto leader del mercato con questa alimentazione in Italia e, ad oggi, oltre due clienti su tre scelgono una motorizzazione ECO-G.

Una scelta dettata dalla convenienza e dalla sicurezza di acquistare vetture con una tecnologia collaudata, frutto di 10 anni di esperienza del brand su questa soluzione tecnica, che viene integrata nel motore TCe 100 ECO-G direttamente in fabbrica. In questo modo si ottengono intervalli e i costi di interventi di manutenzione speculari a quelli delle corrispondenti versioni a benzina, ed una durata della garanzia del costruttore di 3 anni o 100.000 km.

Nel listino Dacia il 1.0 ECO-G con doppia alimentazione benzina/Gpl, è appannaggio della Sandero Streetway, della Sandero Stepway, della furba e spaziosa Jogger, e dell'iconica Duster.

Su questi ultimi 3 modelli può essere abbinato anche all'allestimento Extreme, pensato per i clienti con forte vocazione per il mondo dell'outdoor, grazie al design robusto, cool e funzionale, ed ai materiali per sellerie e tappetini facilmente lavabili.

