Consumerismo, ancora incerta convenienza dell'auto elettrica

Costi di acquisto più elevati di 10mila euro, poche colonnine di ricarica e l'incognita sulle tariffe elettriche. Per questi motivi è ancora incerto se un'auto elettrica sia più conveniente di una a motre termico, secondo un'indagine dell'organizzazione no profit Consumerismo.

"Un pieno ad una auto elettrica costa fino al 75% in meno rispetto ad una vettura a benzina - sottolinea - ma consente di percorrere meno chilometri. Si risparmia sulla spesa per bollo e parcheggi, ma il prezzo di acquisto di una e-car è in media più elevato di 10mila euro rispetto ad un'auto a motore termico.

"Allo stato attuale, e considerate le diverse variabili in gioco, non è possibile affermare in modo assoluto che l'auto elettrica sia più conveniente rispetto a quella a motore termico - spiega il presidente Luigi Gabriele - Costi di acquisto ancora proibitivi, pochi incentivi e la scarsità di colonnine pubbliche di ricarica frenano la crescita dell'elettrico, la cui quota di mercato in Italia si attesta ad oggi al 3,9%, contro il 14,6% dell'Europa a luglio. C'è poi l'incognita del caro-energia, con le tariffe elettriche che nei prossimi mesi potrebbero tornare ad impennarsi, e soprattutto la spada di Damocle della fine del mercato tutelato dell'energia, prevista per gennaio 2024, che potrebbe portare ad un incremento dei costi con conseguente aggravio di spesa per le ricariche delle auto elettriche" - conclude Gabriele.

Per fare il "pieno" ad un'auto elettrica con una batteria da 40 kWh - sottolinea l'analisi - si spende oggi in media tra 24 e 40 euro circa, e il costo dipende dalla modalità di ricarica scelta: per le colonnine elettriche installate in strada i prezzi variano da un minimo di 0,60 euro/kWh per le ricariche lente (fino a 50 Kw) ai 0,99 euro/kWh per quelle ultraveloci (oltre i 150 kw), senza contare pacchetti e abbonamenti che offrono sconti ai clienti fidelizzati. E' possibile ricaricare l'auto anche utilizzando la presa di corrente di casa, ma in questo caso serviranno in media dalle 10 alle 15 ore e il costo del pieno dipenderà dal piano tariffario per la fornitura di energia elettrica - spiega Consumerismo. Per un pieno da 50 litri ad una vettura a benzina, considerato il prezzo medio settimanale della verde pari a 1,954 euro/litro comunicato dal Mase, il costo è oggi di 97,7 euro, una spesa più alta che tuttavia consente di percorrere più chilometri: l'autonomia di una auto elettrica con una batteria da 40 kWh è infatti compresa tra i 240 e i 320 km; con un pieno di benzina si percorre più del doppio di strada, tra i 650 e i 750 km. Indubbi, rileva Consumerismo, i vantaggi sul fronte di tasse e parcheggi: il bollo auto, infatti, non è dovuto per le vetture a zero emissioni per un periodo di 5 anni. Decorso il quinquennio, si pagherà il 25% del valore dell'imposta, ma in alcune regioni addirittura il bollo non è dovuto per tutto il ciclo di vita del veicolo - ricorda Consumerismo - Ad oggi inoltre, nella stragrande maggioranza delle località italiane, le auto elettriche non pagano il parcheggio presso le strisce blu, e possono circolare gratis presso le ZTL, evitando la richiesta di permessi e l'esborso di ulteriore denaro. Nota dolente invece i costi di acquisto: oggi il prezzo di listino di una automobile elettrica è superiore in media di 10mila euro rispetto ad una analoga vettura a motore termico, ma si può arrivare in alcuni casi anche a superare di 25mila euro i prezzi delle auto a benzina.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA