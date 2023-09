Porsche punta all'estrazione di Co2 con cattura dall'aria

Porsche, insieme a Volkswagen Group Innovation, alla società specializzata in eFuel Hit Global e a Man Energy Solutions, sta valutando la possibilità di integrare un impianto per l'estrazione della Co2 con la cattura diretta dall'aria (Dac) all'interno del sito pilota di produzione di eFuel in Cile.

L'impianto potrebbe essere utilizzato per estrarre dall'aria la Co2 necessaria per la produzione di eFuel presso il sito pilota di Haru Oni. "Per rallentare il riscaldamento globale è essenziale ridurre le emissioni ed eliminare la CO2 dall'atmosfera - ha dichiarato Michael Steiner, membro del consiglio di amministrazione con delega per la ricerca e lo sviluppo di Porsche Ag - e allo stesso tempo abbiamo bisogno di Co2 come materia prima in molti processi produttivi. Perché non combinare le due cose?".

"Secondo noi - ha aggiunto Barbara Frenkel, membro del consiglio di amministrazione e responsabile degli approvvigionamenti di Porsche - la Dac è una nuova tecnologia molto importante per il futuro, per l'estrazione di energia e, in particolare, per il clima. La Co2 pura può essere utilizzata per i processi industriali oppure stoccata permanentemente nel terreno. Può anche essere utilizzata per produrre eFuel, cosa che prevediamo di fare come primo passo".

Per estrarre la Co2 dall'atmosfera, prima di tutto l'aria ambiente viene depurata dalle particelle di sporco di grandi dimensioni e convogliata verso una sorta di materiale filtrante simile a un ciottolo. La Co2 che vi si deposita viene quindi estratta dal materiale e raccolta in forma altamente purificata in appositi serbatoi per essere successivamente utilizzata come materia prima. L'acqua, un potenziale sottoprodotto, viene drenata.

Questa Co2 estratta dall'atmosfera può essere utilizzata in diversi modi nell'ambito di un'economia circolare. In futuro, potrebbe essere impiegata come materia prima per la produzione di materie plastiche non fossili, stoccando la Co2 a lungo termine. Può anche essere utilizzata per produrre carburanti completamente sintetici, noti anche come eFuel.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA