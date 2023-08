Parigi, scomparsi i monopattini a 2 giorni da fine servizio

A qualche ora dalla cancellazione ufficiale della loro presenza nelle strade di Parigi, i monopattini a noleggio sono già ormai quasi introvabili. La maggior parte sarebbe già stata trasferita in altre città, secondo quanto si apprende. A due giorni dall'abolizione del servizio, fissata dal Comune al 1 settembre, Parigi appare già come la prima capitale europea senza più monopattini in "sharing" o a noleggio nelle strade. In servizio dal 2018, i tre principali operatori del settore - Lime, Tier Mobility e Dott. - hanno visto scadere senza rinnovo il loro contratto con il municipio. Secondo un conteggio di BFM, sui 15.000 monopattini che fino a qualche giorno fa ancora sfrecciavano nella capitale, ne rimane a malapena un migliaio.



