Mobilità e idrogeno, collaborazione tra Alto Adige e Puglia

La giunta provinciale di Bolzano ha approvato l'accordo di programma per la collaborazione con la Regione Puglia nel campo della mobilità pubblica sostenibile e, in particolare, per lo sviluppo dell'idrogeno.

"L'Alto Adige è stato pioniere in questo campo per oltre 10 anni; siamo stati la prima Provincia in Italia a muovere i primi passi nella mobilità a zero emissioni nel trasporto pubblico con autobus a idrogeno", afferma l'assessore provinciale alla mobilità, Daniel Alfreider. In questi anni, le varie tecnologie nel campo dei mezzi di trasporto a zero emissioni si sono sviluppate rapidamente. Le due filosofie più promettenti attualmente sul mercato sono gli autobus a idrogeno e quelli a batteria, ma si parla sempre di autobus elettrici, la differenza sta nell'immagazzinamento dell'energia. "Il nostro obiettivo deve essere quello di essere assolutamente aperti alle nuove tecnologie quando acquistiamo nuovi autobus", aggiunge Alfreider.

L'accordo con la Regione Puglia, che sarà firmato dal presidente della Provincia, Arno Kompatscher, mira a portare avanti progetti di ricerca congiunti in questo campo.

"Investire nell'idrogeno, in provincia di Bolzano come in tutta Europa, non è solo una questione di mobilità ma anche e soprattutto di importanza fondamentale per l'industria e l'accumulo di energia. Insieme alla Regione Puglia vogliamo intensificare lo scambio sui temi dell'energia e della mobilità e condividere progetti di ricerca e competenze. Stiamo percorrendo un cammino comune verso una mobilità senza emissioni", conclude Alfreider.



