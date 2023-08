La tecnologia Hyundai per le elettriche

Il futuro della mobilità è già presente nella gamma Hyundai grazie ai modelli totalmente elettrici della casa coreana, quali Ioniq 5, Ioniq 6 e la nuova Kona Electric, in procinto di arrivare. Ioniq 5 e 6 rappresentano due tipologie di auto nate per essere essenzialmente a batteria, realizzate su una piattaforma dedicata, denominata E-GMP, con diverse peculiarità. Infatti questa base presenta la rara tecnologia ad 800 V, appannaggio solamente di alcune vetture di segmenti di mercato superiori, che consente di ricaricare da 0 all’80% il pacco batteria da 77,4 kWh in appena 18 minuti dalle colonnine ultrafast.

L’autonomia di questi modelli, uniti nella tecnologia ma differenti per il design, con la Ioniq 5 nelle vesti di un Suv e la Ioniq 6 in quelle di berlina aerodinamica, passa dai 507 km della prima fino ai 614 km della seconda (ciclo WLTP). Se Ioniq 6 sfrutta un Cx da riferimento, di appena 0,21, la Ioniq 5 presenta un abitacolo dagli spazi di solito destinati a veicoli molto più grandi, grazie ad un passo di 3 metri in un corpo vettura lungo 4,63 metri. Entrambe proposte con il solo motore posteriore, o nella variante dual motor, con un altro propulsore sull’asse anteriore, per avere la trazione integrale (ma sempre preponderante al posteriore), garantiscono comfort di marcia elevato e performance degne di nota: le versioni più potenti offrono uno scatto da 0 a 100 km/h coperto in 5,1 secondi.

Alla guida, inoltre, è possibile sfruttare le palette dietro il volante per utilizzare 3 livelli di frenata rigenerativa, che vanno dal veleggio al rallentamento più intenso, per recuperare più energia durante la marcia. Gli aggiornamenti over the air riguardano tutti i sistemi della vettura, per cui possono consentire, potenzialmente, anche una migliore gestione del sistema elettrico, ed una migliore autonomia nel tempo.

Futuristici i retrovisori con telecamere che consentono di fare a meno di quelli tradizionali; pratica la tecnologia V2L, che consente alle vetture in questione di ricaricare dispositivi elettrici con presa da 220 V. In autunno, la gamma Hyundai vedrà l’arrivo della nuova Kona Electric, che per l’Europa sarà prodotta in Repubblica Ceca, e promette migliori performance e ad autonomia, con quest’ultima che arriverà fino a 614 km nel ciclo WLTP con la batteria da 65,4 kWh. A livello prestazionale, invece, la Hyundai Ioniq 5 N rappresenta la massima espressione del brand con il suo sistema dual motor da 650 CV, una dinamica di guida ispirata ai rally, e con tanto di temi sonori che fanno le veci del motore termico. Mentre la più spaziosa delle Hyundai elettriche sarà la Ioniq 7, che arriverà nel 2024, ed è stata anticipata da un concept che ne svela la natura di Suv di grandi dimensioni.

