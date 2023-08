Auto elettrica non convince, per gli italiani meglio ibrida

Solo il 37% degli italiani è salito almeno una volta su un'auto elettrica, anche se il 68% si ritiene abbastanza o molto informato sulle sue caratteristiche.

L'auto ibrida è ritenuta rispetto all'auto elettrica la vettura più adeguata alle esigenze del futuro (47% a 20%). Sono questi i principali risultati di un sondaggio condotto dall'Osservatorio mensile Findomestic in collaborazione con l'istituto Eumetra.

Tra il campione che ha dichiarato di essere salito o aver viaggiato almeno una volta su un'auto elettrica, solamente il 5% ritiene che il motore elettrico sia meno performante rispetto ad uno termico, il 23% sostiene addirittura che sia più efficiente.

Nella platea di intervistati solamente l'1% ha dichiarato di possedere un'auto elettrica.

"A frenare le vendite - commenta il responsabile dell'Osservatorio Findomestic, Claudio Bardazzi - sono in massima parte problemi percepiti nell'ambito della ricarica: scarsa disponibilità di punti di ricarica veloci in zone urbane come pure in autostrade o superstrade, costo della corrente elettrica e modalità di ricarica troppo complicate. A cui si aggiunge - continua Bardazzi - per il 52% del campione intervistato prezzi di acquisto troppo elevati e una percezione di autonomia della batteria troppo limitata (51%)."



