Hyundai offre tutte le tipologie di ibrido

Nella gamma Hyundai l'elettrificazione non conosce barriere, per cui, partendo dal segmento B, ogni modello presenta versioni elettrificate, che vanno ad aggiungersi alle elettriche pure come la Kona Electric, la Ioniq 5, e la Ioniq 6. La i20 presenta un sistema mild hybrid a 48 volt abbinato al propulsore 1.0 T-GDi da 100 CV, disponibile sia con il cambio a doppia frizione a sette marce, che con il cambio manuale a sei marce, denominato iMT, in grado di disaccoppiare il motore dalla trasmissione per risparmiare carburante.

Il propulsore 1.0 a 3 cilindri turbo con iniezione diretta ed il medesimo sistema ibrido leggero è appannaggio anche del crossover Bayon, sempre con la possibilità di scegliere tra le due trasmissioni manuale o automatica.

La compatta i30, invece, oltre che con il motore 1.0 T-GDI da 120 CV, propone il sistema ibrido a 48V anche in abbinamento con il 1.5 T-GDI da 160 CV, e con il motore 1.6 turbodiesel da 136 CV, quest'ultimo offerto sia con cambio manuale iMT che con l'automatico a doppia frizione a 7 rapporti. Sulla nuova Kona l'ibrido è presente sia nella variante mild, in abbinamento all'1.0 T-GDI da 120 CV e 200 Nm, che in configurazione full hybrid, mediante una power unit composta dal motore a benzina 1.6 GDi ad iniezione diretta, dal propulsore elettrico da 43,5 CV, e da un cambio automatico a 6 marce, per una potenza di sistema di 141 CV e 265 Nm.

Varietà di proposte ibride anche nella famiglia Tucson, dove, oltre al sistema mild hybrid a 48 volt accoppiato agli 1.6 benzina e diesel, rispettivamente, da 150 e 136 CV, troviamo le varianti full hybrid e plug in hybrid. In entrambi i casi il motore termico è l'1.6 T-GDI da 180 CV, che nella Tucson full hybrid lavora in sinergia con un motore elettrico da 44,2 kW, e sfrutta una batteria ai polimeri di litio da 1,49 kWh; mentre nella plug in hybrid usufruisce dell' apporto di un propulsore elettrico da 66,9 kW e di una batteria da 13,8 kWh.

Nello specifico, la potenza passa dai 230 CV della Tucson full hybrid, fino ai 265 CV della plug in hybrid, la quale consente di percorrere 62 km in elettrico nel ciclo WLTP.

Il medesimo sistema plug in hybrid della Tucson che combina il propulsore a benzina di terza generazione T-GDi Smartstream da 1,6 litri ed un motore elettrico da 66,9 kW, per una una potenza combinata di 265 CV e 350 Nm di coppia massima, lo ritroviamo anche sulla più grande Santa Fe, dove i 13,8 kWh della batteria assicurano fino a 58 km in elettrico nel ciclo WLTP.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA