L'impegno di Audi per il riciclo dei materiali rari

Tramite la collaborazione con l'Università di Mineraria e Tecnologia di Freiberg, l'Audi Environmental Foundation lavora per individuare nuove opportunità di recupero delle materie prime attraverso il riciclo. Infatti, ogni dispositivo elettronico è composto da parti che contengono in varia misura elementi rari come l'indio, il gallio o lo stagno, essenziali per le applicazioni tecnologiche. Per questo il brand dei quattro anelli sta sviluppando un processo d'estrazione selettiva per il recupero dei metalli rari dai rifiuti elettronici. Si tratta di materie prime che spesso vanno perse quando i dispositivi che le contengono arrivano a fine vita, visto che in diversi casi vengono gettati tra i rifiuti domestici, perdendo in maniera definitiva le loro proprietà a seguito dei processi di smaltimento tramite trattamento termico. Così, Audi Environmental Foundation ha deciso di finanziare un progetto pilota di ricerca per l'estrazione selettiva di indio, gallio e stagno, che mira a estrarre i metalli rari contenuti nelle ceneri o nelle scorie dopo l'incenerimento dei rifiuti domestici, così da reimmettere tali elementi nel ciclo produttivo e ridurre l'impatto ambientale rispetto all'estrazione dei materiali primari.

Al momento, lo sviluppo di un processo di riciclo basato sull'estrazione selettiva è in fase d'implementazione in laboratorio da parte di Betty Leibiger, dottoranda in chimica presso l'Università di Mineraria e Tecnologia di Freiberg, e prevede la produzione di molecole capaci di legarsi agli ioni metallici fungendo come una sorta di calamita per i metalli rari presenti nelle ceneri.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA