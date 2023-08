L'elettrificazione di Hyundai parte da lontano

La gamma Hyundai oggi offre soluzioni elettrificate per diverse tipologie di automobilisti, con vetture mild hybrid, full hybrid e plug-in hybrid, fino ad arrivare alle elettriche pure, ma il percorso che ha portato il brand ad un'evoluzione così importante parte dal lontano 1991.

Risale precisamente a 32 anni fa la realizzazione della Sonata EV, un concept che rappresenta la prima auto elettrica coreana, con una batteria al piombo che gli garantiva un'autonomia di oltre 70 km, ed una velocità massima di circa 60 km/h.

Nel 2010 fu la volta della BlueOn, presentata al pubblico al Salone di Francoforte 2009, praticamente la variante elettrica della citycar i10, che fu utilizzata in una flotta di 30 vetture da organizzazioni governative coreane per eventi promozionali, e per sviluppare e testare le infrastrutture di ricarica.

Aveva una batteria ai polimeri di litio da 16,4 kWh che si ricaricava in 6 ore e garantiva un'autonomia di circa 140 km, esprimeva una potenza di 83 CV, una coppia di 210 Nm, e raggiungeva una velocità massima di circa 130 km/h: valori di un certo rilievo per l'epoca. La Kia Ray EV del 2011, invece, fu la prima auto elettrica di serie lanciata sul mercato coreano, aveva la batteria da 16,4 kWh, la stessa capacità della BlueOn, ed offriva persino la possibilità di sfruttare la ricarica rapida per fare il pieno di energia in 25 minuti. Il cambio di passo arrivò nel 2016, con la Ioniq, che offriva tre differenti motorizzazioni green su un'unica carrozzeria. Infatti, c'erano le varianti hybrid e plug-in hybrid, che sfruttavano il motore termico 1.6 GDI a iniezione diretta, affiancandolo, rispettivamente, ad un propulsore elettrico da 43,5 CV e 60,5 CV, con batterie agli ioni polimeri di litio da 1,56 kWh per la prima, e da 8,9 kWh per la seconda, che prometteva fino a 52 km in modalità elettrica. Mentre al vertice dell'offerta c'era la versione electric, forte di una batteria da 38,3 kWh, per un'autonomia nel ciclo WLTP di 294 km, e della possibilità di accettare la ricarica rapida fino a 100 kW per recuperare fino all'80% di energia in 54 minuti.

Il resto è storia recente, grazie alla Kona Electric, il primo Suv compatto 100% elettrico lanciato nel 2018, che offriva, nella variante più potente, quella da 204 CV, una batteria da 64 kWh, per un'autonomia dichiarata, nel ciclo WLTP, di 482 km. Nello stesso anno, al CES di Las Vegas, venne mostrata anche la Nexo, Suv a celle combustibile alimentato ad idrogeno, evoluzione della iX35 FCEV, dalla potenza di 163 CV, capace di funzionare fino a -30° C, e di percorrere 592 km con un pieno. Con il concept EV "45" del 2019 Hyundai anticipa il futuro, visto che il design svela gran parte delle linee della Ioniq 5, il primo modello del brand completamente elettrico, che diventa realtà nel 2021. Questo è basato sulla piattaforma modulare E-GMP (Electric Global Modular Platform), e sposa performance sportive, come lo scatto da 0 a 100 km/h coperto in 5,1 secondi dalla versione a trazione integrale da 325 CV, ad un'autonomia che arriva fino a 507 km per la variante con la sola trazione posteriore. Nel 2023 la Ioniq 6 amplia l'offerta elettrica del brand e presenta delle caratteristiche peculiari, come un Cx di appena 0,21 che, abbinato ad un sistema di trazione elettrica all'avanguardia, le consente di avere un'autonomia di 614 km.

Grazie alla sua tecnologia raffinata ed al design originale ottiene una tripla vittoria ai World Car Awards aggiudicandosi, rispettivamente, i premi di "World Car of the Year", "World Electric Vehicle" e "World Car Design of the Year".

