A Verbania due rastrelliere per ricarica e-bike gratuita

L'impegno dell'amministrazione comunale di Verbania prosegue nell'ambito della mobilità sostenibile in città. "Abbiamo installato a Pallanza in piazza Garibaldi - segnala l'assessore all'ambiente Giorgio Comoli - meta ormai di molti cittadini e turisti in bicicletta, anche grazie anche al collegamento della ciclo pedonale con i campeggi della zona, le prime due "E-charge free", delle rastrelliere per ricaricare gratuitamente le biciclette elettriche attraverso i pannelli fotovoltaici applicati alle postazioni. Continueremo in questa direzione e la prossima postazione sarà posata a Suna". I due e-charge forniti da Etraction project dream e SolarRetrofit sono un prodotto innovativo fatto in Italia. Le rastrelliere per ricarica elettrica sono sempre connesse in rete in versione "Plug&Play". Questo sistema permette all'energia elettrica non autoconsumata dalle biciclette collegate, e/o qualsiasi altro strumento elettronico (computer, cellulare), di essere immessa in rete e remunerata. Un Qr-code sulla struttura portante permette di visualizzare attraverso una mappatura su Google maps, tutte le postazioni installate sul territorio che attualmente sono 112 tra Liguria, Piemonte, Valle D'Aosta e Lombardia.



