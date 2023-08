Via i monopattini da Parigi, andranno a Londra e Tel Aviv

Via da Parigi. I circa 15.000 monopattini elettrici in libero servizio presenti attualmente a Parigi e messi al bando dalla capitale francese a partire dal primo settembre verranno trasferiti in città come Lille, Londra o Tel Aviv: è quanto annunciato oggi da due dei principali operatori attivi nella capitale francese. Dopo averli accolti nel 2018, Parigi è la prima capitale europea ad instaurare un divieto assoluto dei monopattini in libero servizio. Nella Ville Lumière, come in tante altre città del mondo, il servizio è stato finora gestito dagli operatori Dott, Lime e Tier Mobility.

In occasione di un referendum indetto a inizio aprile, i parigini si sono però espressi contro il mantenimento dei monopattini e tra un mese questo divieto entrerà concretamente in vigore. Lime ha indicato che dopo un accurato controllo la sua flotta parigina verrà trasferita a Lille, ma anche Copenaghen, Londra o in Germania. Il concorrente Dott ha già cominciato il ritiro da Parigi verso Bordeaux, il Belgio o Tel Aviv, in Israele. Gli operatori intendono comunque continuare a lavorare a Parigi instaurando servizi alternativi come il 'bike sharing'.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA