Polestar: nuovi servizi di ricarica in partnership

Polestar annuncia l'introduzione di una gamma completa di servizi di ricarica per i clienti che ordineranno la Polestar 2 in versione MY23 o MY24. Grazie alla collaborazione di partner importanti, presenta servizi di ricarica domestica, pubblica, ed on demand con l'obiettivo di rendere l'approvvigionamento energetico più conveniente, efficiente, ed accessibile.

Entrando nello specifico, per agevolare la transizione verso la mobilità elettrica, offre ora un voucher di 500 euro, in partnership con Charge Guru, per la ricarica domestica presso la propria abitazione o azienda.

Oltre alla fornitura dell'hardware, nell'offerta sono previsti anche il sopralluogo, l'installazione completa, e diversi piani di assistenza a lungo termine su richiesta.

Mediante la partnership con Be Charge, invece, offre la possibilità di ricaricare gratuitamente sulla rete DC in tutta Italia fino al 30 giugno 2024, per un massimo di 20 ricariche gratuite. Quindi, in collaborazione con e-Gap, presenta il servizio di ricarica on demand, con i clienti che potranno godere di un anno di ricarica on demand nelle città di Roma, Milano, Bologna, Torino, Verona e Brescia al costo di 0,40 centesimi di euro per kWh senza limitazioni sul numero di ricariche.

"Con l'introduzione di questi nuovi servizi di ricarica in partnership vogliamo offrire ai nostri clienti un'esperienza di mobilità elettrica senza precedenti - ha dichiarato Alexander Lutz, managing director di Polestar Italia - siamo entusiasti di collaborare con importanti partner come Charge Guru, Be Charge ed e-Gap per fornire soluzioni complete che rendano la ricarica più comoda, accessibile ed efficiente".



