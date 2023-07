Alpine punta sul lino per essere sostenibile

Per percorrere la strada della decarbonizzazione Alpine passa anche attraverso l’utilizzo del lino, come dimostra il prototipo 100% elettrico A110 E-ternité, svelato a Luglio 2022, in occasione del gran premio di Francia di Formula 1. Questo vero e proprio laboratorio mobile, con un peso di 1.378 kg, nonostante i 392 kg di batterie, sfoggia un rivestimento di lino su cofano, tetto, lunotto posteriore, scocca dei sedili e minigonna posteriore. Si tratta di elementi decarbonizzati della carrozzeria, frutto di 2 ricercatori che rispondono ai nomi di Florent e David, che hanno optato per il lino in quanto rappresenta un materiale naturale, la cui produzione è meno energivora delle fibre di carbonio.

Oltretutto, questo materiale proviene dalla Cooperativa Terre de Lin, responsabile del 15% della produzione mondiale e situata nei pressi di Dieppe, culla della marca Alpine, dove sorge tuttora la manufacture Alpine Dieppe Jean Rédélé. La scelta della trama effettuata con l’ufficio design di Alpine è ricaduta sul bi-biais, che viene intessuta a 45° con filo di cotone; nello specifico, il tessuto è composto per il 95% da lino e per il 5% da cotone e, mediante un processo di infusione, viene impregnato di resina epossidica per ottenere una composizione finale con l’80% di lino e il 20% di resina. La trama viene disposta in uno stampo, con la superficie esterna posizionata a contatto con lo stesso, messa sottovuoto, e, una volta estratta, rifinita manualmente ed assemblata nell’Alp’Innov Center.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA