A Torino autobus poco inquinanti, 3,8% sono elettrici

Torino è caratterizzata da un parco mezzi per il trasporto merci e persone sostanzialmente poco inquinante, con una prevalenza di Euro 5 e 6. Gli autobus elettrici raggiungono il 3,8%, il dato più alto in regione, e uno su cinque ha meno di 5 anni. Lo dice l'Osservatorio sui macro-trend del mercato dei veicoli pesanti per il trasporto di merci e persone, giunto alla sua terza edizione.

Per il trasporto merci in Piemonte l'elettrico rimane stazionario allo 0,2% mentre l'ibrido tocca lo 0,6%. Invariato anche il gasolio (90,7%). Per le fonti alternative Torino rimane in scia ai dati regionali con uno 0,2% di mezzi elettrici, così come il gasolio stazionario all'88,4%. Per gli autobus l'elettrico guadagna il secondo gradino del podio con un +2,1%, mentre l'ibrido rimane fermo allo 0,1%. Il gasolio raggiunge il 92,4%, circa un punto percentuale in più rispetto al 2021, il metano chiude in calo al 4,8% dal precedente 5,6%.

Torino si conferma la provincia più virtuosa della regione, con una percentuale di elettrici pari al 3,8% e la quota di ibridi rimane ferma allo 0,2%. Aumenta anche la percentuale di mezzi alimentati a gasolio, che sfiora l'88%, mentre il metano rimane considerevole con il 7,9% del parco circolante.



