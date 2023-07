Porsche punta sulle charging lounge

Porsche ha inaugurato una charging lounge con sei colonnine di ricarica rapida da 300 kW in corrente continua e quattro punti di ricarica da 22 kW in corrente alternata, alle porte di Bingen am Rhein, a due minuti dallo svincolo autostradale A60/A61.

Esteticamente è caratterizzata da un tetto sottilissimo che sembra fluttuare, ed ha vetrate che vanno dal pavimento al soffitto creando una sensazione di continuità tra l'interno e l'esterno.

Si tratta di una struttura, a cui presto se ne aggiungeranno altre, per il momento previste in Germania, Austria e Svizzera, con caratteristiche ben definite: si trova in prossimità di strade ad alta densità di traffico; è aperta 24 ore su 24, 7 giorni su 7; sfrutta dispositivi di ricarica prodotti da Alpitronic che utilizzano energia proveniente da fonti rinnovabili, e potranno essere potenziati in futuro; ed è riscaldata e climatizzata da una pompa di calore che non utilizza combustibili fossili. Nello specifico, la charging lounge di Bingen, come le altre che verranno, è inserita nel Porsche charging service, viene visualizzata nel sistema di navigazione, e presenta un prezzo di ricarica contenuto a 33 centesimi per kilowattora, come quello delle altre stazioni di ricarica rapida della rete del brand.

"Porsche ha delineato un percorso ambizioso verso l'elettrificazione - ha dichiarato Oliver Blume, presidente del consiglio di amministrazione di Porsche AG - entro il 2030 intendiamo arrivare a consegnare oltre l'80% di modelli completamente elettrici sul totale.

Questa importante accelerazione richiede una rete di ricarica rapida ad alte prestazioni e ad alta densità, le esclusive Porsche charging lounge daranno un importante contributo in tal senso, rappresentano un'integrazione priva di barriere, sostenibile e all'avanguardia della rete Ionity".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA