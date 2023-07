Škoda Auto punta alla biomassa per il riscaldamento

Škoda Auto continua il percorso verso la neutralità delle emissioni di CO2. La sussidiaria Ško-Energo, fornitore di energia per la casa automobilistica e per il riscaldamento della città di Mladá Boleslav, ha infatti avviato un progetto chiave per modernizzare l'impianto in modo da impiegare esclusivamente biomassa. I lavori inizieranno nel 2024 e con il passaggio all'impiego di cippato e fito-pellet, la produzione di energia diventerà completamente neutrale dal punto di vista delle emissioni. Con un costo stimato di 141 milioni di euro, l'impianto di riscaldamento aggiornato sarà uno dei più grandi progetti di questo tipo in Repubblica Ceca e sarà operativo entro tre anni. "In Škoda Auto e Ško-Energo - ha commentato Michael Oeljeklaus, membro del board di Škoda Auto per Produzione e Logistica e presidente del consiglio di sorveglianza di Ško-Energo - stiamo facendo il nostro dovere quando si tratta di raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi di sostenibilità. La proposta di trasformazione dell'impianto di Škp-Energo rappresenta la più radicale modernizzazione delle forniture energetiche dell'azienda negli ultimi 25 anni. Allo stesso tempo, la portata del progetto previsto è anche una delle più imponenti della Repubblica Ceca, con costi stimati di 141 milioni di euro. Oltre la metà di questa cifra sarà coperta da sovvenzioni del fondo statale di modernizzazione ambientale della Repubblica Ceca". Il lancio del progetto è previsto per la prima metà del 2024 e il rinnovamento totale della centrale elettrica sarà effettuato entro tre anni. Tutte le caldaie utilizzeranno esclusivamente biomassa, composta per il 70% da cippato e per il 30% da fito-pellet. La biomassa sarà certificata secondo la legislazione europea e ceca, sottolineando la sostenibilità dell'intera catena di approvvigionamento. Una volta completata la transizione, il risparmio annuale di Co2 sarà stimato in 290.000 tonnellate all'anno.



