Nissan, la Formula E per migliorare le auto di serie

La Formula E, nella tappa romana, ci ha dato la possibilità di approfondire la sinergia tra le auto che prendono parte al campionato del mondo per monoposto a batteria con quelle di serie. Infatti, parlando con Tommaso Volpe, team principal del team Nissan, è emerso che le vetture da gara lavorano già con l'approccio di rigenerare energia in frenata, per massimizzare l'efficienza, sfruttando la stessa tecnologia delle vetture di serie. Con le Formula E tutto viene portato all'estremo, come è nello spirito delle competizioni, ma c'è un vantaggio, cioè che si impara ad usare i i materiali per massimizzare l'efficienza della vettura. E l'efficienza è legata all'autonomia della batteria, perché più l'auto è efficiente e più è capace di sfruttare l'energia del pacco batteria incrementando l'autonomia.

"C'è uno scambio costante tra il reparto corse e tra chi sviluppa le vetture stradali - spiega Volpe - a volte si testano delle soluzioni in Formula E che poi possono essere utili per la produzione anche quando non vengono usate sull'auto da corsa". La Formula E, insomma, è un laboratorio dal quale non si butta via niente, ed estremizza delle soluzioni comuni; infatti, dal prossimo anno le ricariche super rapide, che consentiranno di effettuare delle soste ai box, fondamentali per autonomia, performance, e strategia, permetteranno ai team di ricaricare ad una potenza di ben 600 kW, per cui in 30 secondi si potranno immagazzinare 4 kWh di energia.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA