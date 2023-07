Il Suv coupè elettrico Cupra Tavascan debutta in Italia

Primo bagno di folla italiano per la Cupra Tavascan, il Suv coupè 100% elettrico protagonista nello stesso luogo che vede sfrecciare le monoposto di Formula E in occasione del penultimo appuntamento del mondiale riservato alle monoposto elettriche. Una scelta non casuale, data l'alimentazione 100% elettrica di Cupra Tavascan, secondo modello a zero emissioni del brand spagnolo dopo la Born.

Arriva in un momento d'oro per Cupra, che ha chiuso il primo semestre del 2023 con 107.300 unità vendute equivalenti ad un incremento del 57% rispetto allo stesso periodo del 2022. Numeri destinati a crescere con il nuovo Suv coupé su base MEB che arriverà sul mercato italiano nel 2024, anno in cui è previsto anche l'arrivo della nuova Terramar, e dalla Urban Rebel attesa invece nel 2025. Sarà proposta sia a trazione integrale da 250 kW/340 Cv sia a trazione posteriore da 210 kW/286 Cv, alimentati da una batteria da 77 kWh in grado di garantire un massimo di 550 km di autonomia con una sola carica.

La base Meb influenza proporzioni e dimensioni della Tavascan, lunga 4.644 mm, larga 1.861 mm, alta 1.597 e con un passo a quota 2.766 mm. Misure espresse attraverso un design moderno che traccerà il percorso stilistico dei modelli in arrivo nel futuro prossimo. L'anteriore sfoggia proiettori Matrix Lex adattivi al di sopra del paraurti che ingloba prese d'aria per ottimizzare il raffreddamento del pacco batterie, mentre parabrezza anteriore e finestrini laterali sembrano uniti grazie alla presenza dei montanti in nero lucido.

La fiancata presenta cerchi disponibili nelle misure da 19, 20 e 21", concepiti per ottimizzare i flussi aerodinamici e per rubare l'occhio grazie all'accattivante abbinamento cromatico nero-rame. I tratti da Suv Coupè sono esaltati dalla linea discendente del tetto, che spiove verso i fari uniti dalla ormai tradizionale banda a Led al di sopra del grosso diffusore.

Eleganza e sostenibilità si fondono all'interno dell'abitacolo, moderno nello stile ed interamente rivestito con materiali rispettosi dell'ambiente.

Cupra è forse il brand che più di tutti è riuscito a far breccia nella fascia più giovanile della clientela; quindi, non è un caso che la digitalizzazione sia al centro del progetto Tavascan. Lo schermo dell'infotainment da 15", il più grande mai montato su di una Cupra è altamente personalizzabile e integra un nuovo interfaccia ancora più intuitivo. Il digital cockpit da 5,3" è integrato con l'head up display in grado di offrire le principali indicazioni col supporto della realtà aumentata.

L'interno ambiente viene enfatizzato dagli effetti cromatici dati dalla disposizione dei Led delle luci interne, mentre l'audio è affidato al raffinato impianto a dodici vie firmato Sennheiser.

Progettata e sviluppata a Barcellona, verrà prodotta nello stabilimento del Gruppo Volkswagen ad Anhui, in Cina, e sarà disponibile sul mercato dal 2024, con l'ambizioso quanto realistico obiettivo di vendere oltre 70.000 unità l'anno.

