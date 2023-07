DS, un brand in crescita nel segno della Formula E

La crescita del brand DS, marchio che è nato nel 2014, è sotto gli occhi di tutti, ed è testimoniata da un dato significativo nelle vendite: +38% nel primo semestre 2023 rispetto al 2022.A questa cifra bisogna aggiungere un quantitativo di ordini in crescita del 17% dallo scorso anno.

La spinta verso l'elettrificazione è evidente in una gamma dove 1 vettura venduta su 5 è una plug-in hybrid o un'auto 100% elettrica, ed apre la strada al 2024, quando la gamma DS sarà totalmente elettrica.

Per questo, il cammino parallelo tra il marchio ed il suo impegno in Formula E, intrapreso nel 2015 è quantomai carico di significato, ed è suggellato dal collegamento che c'è con le auto stradali a livello di strategia di software. "Il motorsport è sia uno strumento di ricerca e sviluppo che di comunicazione - spiega Eugenio Franzetti, direttore DS Performance - infatti, sapendo che DS sarebbe diventato il primo brand di Stellantis ad elettrificarsi, si è unita l'utilità dello sviluppo di soluzioni tecniche a quella della comunicazione".

Contestualmente alla vittoria di titoli ed al susseguirsi delle generazioni di monoposto, si è sviluppata l'elettrificazione tra i modelli del brand e la conseguente evoluzione della gamma, che mette al primo posto la clientela, come dimostra un dato: il 94,8% ottenuto nella soddisfazione after sales.



