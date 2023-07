A Torino 225 bus elettrici, Iveco si aggiudica la gara di Gtt

Si è conclusa la gara per l'assegnazione della fornitura dei primi nuovi 225 autobus 'full electric' per le linee urbane di Torino, bandita nel febbraio scorso da Gtt (Gruppo Torinese Trasporti). Oggi si è svolta la seduta finale della commissione: in tre tutti lotti della gara prima classificata è Iveco Bus in associazione temporanea di impresa con Enel X e Iveco Orecchia.

I nuovi 225 bus elettrici, con fornitura e posa in opera delle infrastrutture di ricarica e dei sistemi di accumulo sono finanziati con fondi Pnnr per oltre 150 milioni di euro.

L'accordo quadro prevede la possibilità di estensione sino a 280 veicoli.



